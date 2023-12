Milan, convocato anche Zeroli per la sfida con la Salernitana

Il Milan è la squadra che ha fatto giocare finora più calciatori Under 20 (nati dall’1/1/2003 in avanti) in questo campionato: ben cinque, ovvero Luka Romero, Chaka Traorè, Jan-Carlo Simic, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda. Per la sfida con la Salernitana, Stefano Pioli ha chiamato con sé un altro Under 20 viste le assenze pesanti di Pobega, out per i prossimi 4 mesi, e Musah, fuori per un problema muscolare che dovrebbe smaltire in poco tempo.

Si è aggregato alla prima squadra anche Kevin Zeroli, centrocampista e capitano della Primavera del Milan e prodotto del settore giovanile rossonero. Per il classe 2005 è la prima chiamata con la squadra di Stefano Pioli.