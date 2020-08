Tra i dati positivi dell'altalenante stagione rossonera, senza dubbio, vi è la statistica relativa ai tanti giocatori andati in gol. Sui 27 giocatori facenti parte della rosa rossonera, compresi i portieri, ben 12 calciatori sono andati in gol segnale che la squadra rossonera riesce ad attaccare in maniera unitaria e efficiente.