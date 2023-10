Milan, cori del Dortmund durante l'allenamento: il precedente di Arteta

Oggi Stefano Pioli, come anticipato QUI da MilanNews.it, nel corso dell'allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund ha mandato in filodiffusione degli audio con i cori del caldissimo tifo tedesco, noto per il "muro giallo". Una soluzione per far abituare i giocatori all'ambiente che si troveranno davanti domani sera. Una soluzione che si era già vista con l'Arsenal di Mikel Arteta: nel corso di All or Nothing, documentario sui Gunners uscito al termine della stagione 21/22, si vede l'allenatore spagnolo che a inizio allenamento fa partire la registrazione della celebre "You'll Never Walk Alone" cantata dalla curva del Liverpool contro cui l'Arsenal avrebbe giocato il weekend seguente.

"Siamo ad Anfield adesso, andiamo", dice subito dopo Arteta. Uno studio dell'avversario che è stato fatto da Pioli, così come al tempo da Arteta, nei minimi dettagli.