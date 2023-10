MN - Verso B. Dortmund-Milan: rifinitura con sottofondo musicale per abituasi al Muro Giallo. Il punto da Milanello: le ultime di formazione

Giornata di vigilia di Champions League per il Milan e, come sempre accade, i primi 15 minuti della rifinitura sono stati aperti anche agli occhi e alle telecamere dei giornalisti presenti a Milanello. Come testimoniato dagli inviati di MilanNews.it, alla seduta, iniziata con una breve parte atletica e il consueto torello, hanno preso parte tutti i calciatori attualmente a disposizione di Pioli (compresi i due fuori lista Uefa Romero e Pellegrino), eccezion fatta per gli infortunati Loftus-Cheek, Krunic, Kalulu, Bennacer e Caldara.

Considerando, dunque, queste presenze, la formazione che scenderà in campo domani al Signal Iduna Park di Dortmund dovrebbe essere la seguente:in porta, difesa a 4 con capitana destra ea sinistra,centrali,mediano coninterno destro einterno sinistro, davanti tridente con. Panchina per Adli e Chukwueze, rientrerà anche Jovic.Nel primo pomeriggio la squadra partirà per la Germania. Alle 19 prevista la conferenza stampa di Pioli e Thiaw: le loro dichiarazioni saranno leggibili in diretta con il live testuale suIl tutto - ed è questa la prima curiosità - si è svolto sotto l'accompagnamento sonoro dei, mandati in diffusione nel centro sportivo di Carnago in modo da far 'abituare' i calciatori rossoneri alla potenza di decibel del Muro Giallo del Westfalenstadion.Durante l'allenamento, poi, il gruppo rossonero si è fermato per un applauso a, prodotto del settore giovanile del Milan, che nei giorni scorsi ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club di via Aldo Rossi.