Milan, Corriere dello Sport: "Delusione Pioli: Che errori!"

"Delusione Pioli: Che errori!", titola il Corriere dello Sport dopo la brutta prova offerta dal Milan contro la Salernitana. "Nonostante il vantaggio in avvio - scrive il quotidiano romano - i rossoneri non hanno saputo gestire il match. Il tecnico non nasconde il disappunto per un pari che rimette in discussione il primato". A proposito di Pioli, ecco le sue parole a fine gara: "Abbiamo sbagliato giocate e scelte. Scudetto compromesso? Strano: tutti dite che non possiamo vincerlo ma continuate a fare la domanda...".