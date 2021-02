Milan-Crotone 4-0: grande prestazione dei rossoneri, riconquistata la vetta della classifica

Termina 4-0 il match delle 15:00 fra Milan e Crotone, decidono le doppiette di un infinito Ibrahimovic, gol 500 e 501 a livello di club, e di Ante Rebic. I ragazzi di mister Pioli sono parsi concentrati e sempre sul pezzo nonostante le insidie di una partita che poteva sembrare semplice all'apparenza. Anche con un centrocampo in emergenza la prestazione dei rossoneri è stata convincente e dominante, gli avversari non si sono mai resi veramente pericolosi: sono stati costretti ad una difesa continua a causa delle fiammate dei vari Theo, Rebic, Leao, Calabria e Ibrahimovic. Risultato tondo, tre punti e testa della classifica riconquistata: per un'altra settimana la Serie A vedrà il Milan in prima posizione.