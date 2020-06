Milan da 10 partite a segno consecutivamente: non accadeva da ottobre 2018

Il 2020 rossonero, senza dubbio, è maggiormente positivo rispetto all'inizio di stagione avvenuto nella seconda parte del 2019. Nonostante qualche passo falso, il Milan ha dimostrato di raggiungere una grande costanza offensiva come dimostrano i tanti gol segnati nelle ultime uscite. I rossoneri, in particolare, segnano da 10 partite consecutive, una striscia positiva che i rossoneri non registravano dall'ottobre 2018.

#ACMilan have scored 10 games in a row in Serie A. The last time the Rossoneri had a longer streak was back in October 2018, when they reached 11 games.



