Milan, da inizio maggio ad ora sono arrivate 13 vittorie su 15 in campionato

Come riportato dai colleghi di Transfermarkt, il Milan in campionato ha un andamento spaventoso, con 41 punti conquistati nelle ultime 15 partite, ossia dall’ultima sconfitta in Serie A del 26 aprile 2021 contro la Lazio per 3-0. I rossoneri di Stefano Pioli hanno conquistato 13 vittorie e 2 pareggi, senza mai perdere, segnando 37 reti (media di 2,47 gol a partita) e subendone 9 (media di 0,60 a partita). Ecco riassunta l’incredibile striscia positiva dei rossoneri dopo l’ultimo K.O. subito in Serie A:

26 aprile: Lazio-Milan 3-0

1 maggio: Milan-Benevento 2-0

9 maggio: Juventus-Milan 0-3

12 maggio: Torino-Milan 0-7

16 maggio: Milan-Cagliari 0-0

23 maggio: Atalanta-Milan 0-2

23 agosto: Sampdoria-Milan 0-1

29 agosto: Milan-Cagliari 4-1

12 settembre: Milan-Lazio 2-0

19 settembre: Juventus-Milan 1-1

22 settembre: Milan-Venezia 2-0

25 settembre: Spezia-Milan 1-2

3 ottobre: Atalanta-Milan 2-3

16 ottobre: Milan-Verona 3-2

23 ottobre: Bologna-Milan 2-4

26 ottobre: Milan-Torino 1-0