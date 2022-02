Milan, da Maignan a Donnarumma: diminuita la media goal subiti a partita

Come riportato da SkySport, si è registrato un miglioramento statistico tra i pali del Milan con il passaggio dei guanti da Gigio Donnarumma a Mike Maignan. Nella stagione in corso, infatti, il portiere francese ha una media goal subiti di 0,86 a partita, migliore di tutte le annate con l'ex numero 99 da titolare (1,12 nel 2020-2021, 1,29 nel 2019-2020, 0,88 nel 2018-2019, 1,20 nel 2017-2018 e 1,16 nel 2016-2017).

Va precisato, comunque, che la statistica comprende i match giocati fino ad ora da Maignan e non l'intero campionato, così come conteggiato per Donnarumma.