Milan, da oggi è possibile attivare la procedura di rimborso degli abbonamenti

Da oggi sarà i possibile attivare la procedura di richiesta del risarcimento sul portale rimborsi.acmilan.com. I tifosi potranno scegliere se ricevere indietro il denaro attraverso un bonifico bancario oppure convertire il credito in voucher. In questo caso il Milan darà il 10% di sconto sul prossimo abbonamento (che sarebbe rimborsato qualora le partite dovessero essere ancora giocate a porte chiuse) e indirà un concorso per cui dieci tifosi avranno la possibilità di assistere ad un allenamento della squadra a Milanello.