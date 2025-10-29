Milan, da Pioli a Fonseca passando per il record di Allegri: i punti nelle prime nove giornate di Serie A

Pareggio per il Milan nella 9ª giornata di Serie A contro l'Atalanta: 1-1 il risultato finale nel turno infrasettimanale a Bergamo. I rossoneri sono partiti forte, trovando il vantaggio con Samuele Ricci nei primi minuti di gioco. Tuttavia, l'Atalanta ha risposto con un gol di Lookman, assistito da Pašalić, riportando il punteggio in parità. Questo risultato mantiene il Milan imbattuto nelle ultime nove partite in tutte le competizioni, al termine di una partita estremamente combattuta. Un punto giusto, meritato, che posiziona i rossoneri temporaneamente al terzo posto in classifica, a pari punti con la Roma, nostra prossima avversaria. Però, è giusto e doveroso farsi due domande e conti sulle partenze degli allenatori rossoneri in questi ultimi anni. Da Gattuso a Pioli, passando anche per la parentesi Fonseca:

PUNTI MILAN DOPO 9 GIORNATE DI CAMPIONATO

2025/2026: 18 (Allegri)

2024/2025: 14 (Fonseca)

2023/2024: 21 (Pioli)

2022/2023: 20 (Pioli)

2021/2022: 25 (Pioli)

2020/2021: 23 (Pioli)

2019/2020: 10 (Giampaolo-Pioli)

2018/2019: 15 (Gattuso)