Con un dettagliato articolo sull'app ufficiale, il Milan ha comunicato la riapertura di Casa Milan al pubblico. In particolare da lunedì 1 giugno, riapriranno lo store ufficiale e il museo rossonero. L'entrata in questi luoghi, chiaramente, sarà monitorata secondo il protocollo per il contenimento del contagio. Lo Store, come il museo, sarà aperto dalle 10 alle 18.30.