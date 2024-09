Milan, dall'ultimo clean sheet sono passati più di quattro mesi

La difesa del Milan continua a fare acqua, tanta acqua. Con le due reti incassate contro la Lazio nel 2-2 dell'Olimpico, i rossoneri hanno subito 2 gol per la terza gara consecutiva dopo quelle contro Torino e Parma. E questo è il ruolino solamente di questa stagione. Se si attaccano anche le gare in coda della scorsa, i numeri sono ancora più preoccupanti. Le gare in fila con almeno due gol subiti diventano cinque:

2023/2024

Torino-Milan 3-1

Milan-Salernitana 3-3

2024/2025

Milan-Torino 2-2

Parma-Milan 2-1

Lazio-Milan 2-2

Nello specifico, poi, dall'ultimo clean sheet sono passati più di quattro mesi. L'ultima volta che il Diavolo ha mantenuto la sua porta inviolata è stato il 27 aprile 2024 nella trasferta contro la Juventus, partita terminata con il punteggio di 0-0. Da lì sempre almeno un gol subito.