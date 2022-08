Milan, De Ketelaere da bambino ha giocato anche a tennis e vinto un torneo di judo

Fonte: www.acmilan.com

MilanNews.it

Charles De Ketelaere ha avuto modo di confrontarsi con altri sport oltre il calcio. Il nuovo acquisto del Milan da bambino era un grande appassionato di tennis, disciplina in cui sembrava davvero un predestinato in Belgio. Il classe 2001, inoltre, sempre durante l'infanzia si è aggiudicato un torneo di judo amatoriale e uno di kubb. A convincerlo di optare per il pallone piuttosto che per la pallina e la racchetta fu l'allenatore Birger Van De Velde, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito del club rossonero: "Ho sempre pensato che nel calcio avesse qualcosa in più a tal punto da andare dritto dalla mamma, glielo feci capire e mi ascoltò. Allora le dissi proprio che speravo andasse al Milan, mi deve una maglietta...".