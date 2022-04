Milan, Diaz a secco da settembre. Il club riflette, a giugno summit col Real

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fra i giocatori che stanno rendendo al di sotto delle aspettative in questo comunque ottimo finale di stagione del Milan c'è sicuramente Brahim Diaz. Lo spagnolo, spiega il Corriere dello Sport, non segna dal 25 settembre scorso e proprio per questo il Milan ha iniziato a farsi qualche domanda in merito al riscatto futuro, anche se il prestito dal Real Madrid scadrà solo nell'estate del 2023. Ad ogni modo, al termine di questo campionato è già previsto un summit col Real Madrid e con il suo entourage per discutere delle possibilità.