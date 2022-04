Milan, Diaz in questa stagione ha giocato 2252 minuti: 36 per ora le presenze complessive

MilanNews.it

Come riportato da Transfermarkt, Brahim Diaz in questa stagione ha giocato per ora 2252 minuti per un totale di 36 presenze complessive. Il trequartista rossonero ha saltato solo alcune partite causa Covid, per il resto non ha mai subito infortuni. Stefano Pioli, tecnico del Milan, spera di averlo al massimo della forma per lo sprint finale dopo che è da diversi mesi che lo spagnolo sta facendo fatica.