Milan, difesa in difficoltà soprattutto in trasferta: i dati poco rassicuranti

vedi letture

Dopo la solita partita di spazi concessi, occasioni e purtroppo da fragilità difensive, il Milan perde 3-2 in casa del Rennes ma passa il turno di Europa League, qualificandosi così per gli ottavi di finale. Come spesso riportato in questa stagione, i ragazzi di Stefano Pioli concedono davvero troppo agli avversari, in quasi ogni partita, contro ogni tipo di avversario.

Inoltre il Milan non brilla particolarmente nelle gare lontane da San Siro. La difesa rossonera scricchiola sempre di più: in 11 trasferte, 24 reti subite con 9 partite che hanno evidenziato almeno due gol incassati, con 4 sconfitte e 3 pareggi.

Questo il tabellino di Rennes-Milan di Europa League.

RENNES-MILAN 3-2

Marcatori: 11’, 54’ (r) e 68’ (r) Bourigeaud, 22’ Jovic, 58’ Leao.

RENNES (4-3-3): Mandanda; G. Douè (dal 57’ Seidu), Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria (dal 57’ Matusiwa), D. Douè (dal 71’ Blas); Gouiri (dal 83’ Yldirim), Terrier (dal 71’ Salah), Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé; Lambourde. All.: Stéphan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 84’ Terracciano), Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Musah (dal 80’ Thiaw), Bennacer (dal 62’ Loftus-Cheek); Pulisic (dal 62’ Chukwueze), Reijnders, Leão (dal 62’ Okafor); Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala; Adli, Victor, Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Pinheiro (POR)

Ammoniti: 54’ Kjaer, 69’ Gouiri, 79’ Maignan.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.