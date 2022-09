Milan-Dinamo Zagabria, numeri e statistiche della sfida di Champions

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

San Siro apre le porte per l'esordio casalingo nella Champions League 2022-23. Dopo l'esordio in Austria che ha permesso al Milan di muovere la classifica, portando a casa un punto contro il Salisburgo, i rossoneri di Pioli si apprestano ad ospitare i croati della Dinamo Zagabria, che si sono qualificati alla fase a gironi eliminando i norvegesi del Bodo/Glimt ai tempi supplementari nei playoff.

Nella prima partita, giocata a Zagabria contro il Chelsea dell'ormai esonerato Tuchel, si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Orsic nel primo quarto d'ora, e quindi comandano il girone con 3 punti.

Si giocherà il 14 settembre, sarà la 15ma volta nella storia del Milan. Due i precedenti in Champions League, l'ultimo dei quali nel 2004-05, quando il Milan di Ancelotti si impose per 1-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk con gol di Clarence Seedorf. Nel 1994 invece l'esordio in Champions avvenne il 14 settembre ma non portò bene al Milan: gli olandesi dell'Ajax vinsero 2-0 con gol di Ronald de Boer e Jari Litmanen.

L'ultimo precedente risale alla stagione 2017-18, a Vienna, quando il Milan piegò agevolmente l'Austria Vienna per 5-1 con gol di Calhanoglu, tripletta di André Silva e rete finale di Suso. In campionato l'ultimo precedente invece fu la pazza vittoria per 5-4 a Parma, con il clamoroso gol di tacco di Menez nel finale. Gli altri gol portano la firma di Jack Bonaventura, Honda, Menez su rigore e De Jong. Memorabile anche l'autorete di De Sciglio con Diego Lopez in porta.

Sono cinque le occasioni in cui il Milan ha ospitato squadre croate, anche se in te di queste cinque occasioni ancora facevano parte della Jugoslavia. Finora 4 vittorie e un pareggio, l'ultimo precedente nell'Europa League 2017-18, quando il Milan strappò la vittoria al Rijeka per 3-2 in una partita assurda, totalmente in controllo fino al minuto 84, quando il Rijeka con Acosty accorciava le distanze dal 2-0 firmato André Silva e

Musacchio. Al 90' un rigore a favore dei croati portò le cose in parità grazie ad Elez. Per fortuna Patrick Cutrone al 94' regalò la vittoria al Milan. Sarà la quarta volta che la Dinamo Zagabria farà tappa a Milano sponda rossonera; finora 2 vittorie, entrambe per 3-1, nel 1973 in Coppa delle Coppe e nel 2000 ai preliminari di Champions, e un pareggio, nel 1966 nella Mitropa Cup per 0-0.

Nel 1974 Bigon (doppietta) e Chiarugi segnarono per il Milan, mentre nel 2000 la doppietta la fece Shevchenko, e il terzo gol Comandini.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Il 19/09/1973 Franco Bergamaschi faceva il suo esordio in un Milan vs Dinamo Zagabria.

Gianni Comandini segnò complessivamente 3 gol con il Milan, e quello alla Dinamo Zagabria nel preliminare di Champions League del 09/08/2000 fu il primo; le altre due marcature restano nella storia perché aprono il 6-0 esterno nel derby dell'11 maggio 2001.

Arbitrerà la partita lo spagnolo Gil Manzano, finora due precedenti e due pareggi, uno fu il rocambolesco playoff contro il Rio Ave (1-1 al 90', 2-2 dopo i supplementari con rigore per il Milan al 122', e 24 rigori complessivi tirati), e il pareggio interno contro la Stella Rossa di Belgrado per 1-1.

In entrambe le occasioni al Milan fu concesso un calcio di rigore, contro i serbi segnò Kessié.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)