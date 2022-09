Milan-Dinamo Zagabria, Saelemaekers è l'Mvp votato dai tifosi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol su due partite in Champions League quest'anno per Alexis Saelemaekers, che contro il Salisburgo era stato premiato con la palma di migliore in campo sia dalla Uefa che dai tifosi rossoneri tramite l'app ufficiale del club. Questa volta la federazione ha dato il premio a Bennacer ma quello scelto dai tifosi del Milan è finito ancora tra le braccia del belga, che è stato nuovamente votato come migliore in campo. Suo il gol del 2-0, di testa, dopo un grande inserimento alle spalle del difensore.