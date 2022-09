Milan, disponibili i biglietti per la sfida contro il Napoli del 18 settembre

MilanNews.it

Dalla giornata di ieri sono disponibili i biglietti per la prossima gara che il Milan giocherà a San Siro in campionato. I rossoneri sfideranno il Napoli domenica 18 settembre nel match valevole per la settima giornata di Serie A. La Fase Abbonati, secondo quanto riporta il sito della società rossonera, è aperta fino alle 23.59 di questa sera, 6 settembre. Dalle 12 di domani 7 settembre prenderà il via la vendita libera, fino ad esaurimento posti. Tutte le informazioni sul sito ufficiale del Milan.