Milan, domani al Wanda Metropolitano con la terza divisa

Domani sera al Wanda Metropolitano il Milan si gioca l'ultima chance per il passaggio del turno in Champions League. I rossoneri hanno a disposizione i tre punti come unico risultato possibile per continuare a sognare. L'Atletico Madrid di Simeone però ha già dimostrato di essere un avversario di livello e un osso particolarmente duro, soprattutto tra le mura amiche.

Piccola curiosità, domani i ragazzi di mister Pioli scenderanno in campo con la terza divisa nera, già utilizzata in stagione contro Verona e Torino in Serie A.