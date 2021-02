Milan, domani alle 14.00 la conferenza pre derby di mister Pioli

In vista dell’attesissimo derby di domenica, il Milan ha comunicato che domani, alle ore 14.00, si terrà la consueta conferenza stampa pre match di mister Stefano Pioli. Dopo il pareggio di ieri sera per 2-2 in Serbia contro la Stella Rossa, il Milan affronterà la stracittadina. Appuntamento per domani a Milanello per sentire cosa avrà da dire il tecnico rossonero.

Attiva ora DAZN. Guarda il Derby e la sfida contro l'Udinese con un solo abbonamento! Disdici quando vuoi.