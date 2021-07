Milan, domani contro il Modena il debutto in maglia rossonera di Ballo-Touré

Fodé Ballo-Touré, che ieri è stato presentato a Milanello, ha pochi allenamenti nella gambe, ma sarà comunque in campo per una frazione di gioco nell'amichevole di domani contro il Modena che si giocherà nel Centro sportivo rossonero. Per il terzino senegalese, arrivato nei giorni scorsi a titolo definitivo dal Monaco, si tratterà del debutto con la maglia del Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.