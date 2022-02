Milan, domani la quarta partita consecutiva a San Siro: i precedenti nell'era dei tre punti

Nell'anticipo in programma domani alle 12.30, il Milan ospiterà la Sampdoria in occasione della venticinquesima giornata di Serie A. I rossoneri giocheranno per la quarta volta consecutiva a San Siro, un dato che nell'era dei tre punti era arrivato soltanto nel 1997 con Capello, nel 2012 con Allegri e nel 2018 con Gattuso. A riferirlo è il sito ufficiale del Milan.