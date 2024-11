Milan, domani la ripresa: da martedì tornano i Nazionali

L'ultimo allenamento del Milan al centro sportivo di Milanello risale a mercoledì scorso. Non poteva fare diversamente Paulo Fonseca che, come ogni sosta, si è ritrovato letteralmente senza più metà della squadra, se si considerano anche i giovani di Milan Futuro che solitamente fanno la spola con la prima. Per questo il tecnico portoghese aveva concesso quattro giorni di pausa. Il periodo di sosta per i giocatori non convocati, dunque, finirà con la giornata di oggi.

Da domani, infatti, tutti di nuovo a Milanello. Al centro sportivo di Carnago si riprenderanno gli allenamenti agli ordini di mister Fonseca e in vista del big match contro la Juventus di sabato 23 alle 18 in programma a San Siro. Non ci saranno ancora i Nazionali, come scrive la Gazzetta dello Sport, perchè torneranno da martedì in avanti. Presenti invece gli infortunati, come Matteo Gabbia, che si sono allenati anche in questi giorni di riposo per gli altri.