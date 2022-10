Milan, domani la ripresa degli allenamenti: grande attesa per vedere se Maignan, Kjaer e CDK saranno in gruppo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha concesso per oggi un giorno di riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi nella giornata di domani a Milanello. Come riporta stamattina Tuttosport, c'è grande attesa per vedere se domani ci sarà o meno il rientro in gruppo di Mike Maignan, Simon Kjaer e Charles De Ketelaere.