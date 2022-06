Milan, domani le visite di Origi: i numeri di maglia scelti nel corso della carriera

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Divock Origi diventerà presto, e in via ufficiale, un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante belga è infatti arrivato oggi a Milano, dove domani mattina sosterrà le visite mediche e inizierà dunque la sua nuova avventura calcistica. Ma in rossonero che numero di maglia sceglierà? In passato il classe '95 ha scelto spesso la numero 27, indossata sia con il Liverpool sia con il Lille, con cui nella prima stagione ha giocato con la 33. Al Wolfsburg, invece, Origi scelse la 14 mentre in Nazionale ha vestito la numero 9 e la numero 17.