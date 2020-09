Milan, domani parte l'Europa League: Ibra e Calhanoglu i più proficui nella competizione

Domani, a Dublino, partirà la stagione del Milan. Zlatan Ibrahimovic, nonostante una sola partecipazione in Europa League con lo United, è il primo marcatore rossonero della competizione. Lo svedese ha infatti realizzato cinque reti con i Red Devils nella stagione 2016/17, conclusasi con la conquista del trofeo da parte degli inglesi. Dietro ad Zlatan, per numero di gol, troviamo Hakan Calhanoglu con quattro reti, poi al terzo posto un insospettabile Simon Kjaer, autore di tre reti complessive in Europa League.

La classifica dei gol dei milanisti in Europa League:

1. Ibrahimovic 5

2. Calhanoglu 4

3. Kjaer 3

4. Castillejo, Musacchio, Rebic 1