Milan, domani sera Ibrahimovic sarà allo stadio per stare accanto alla squadra

L’infortunio gli farà saltare quattro o cinque partite, e l’impegno di Sanremo lo terrà lontano dalla squadra per qualche giorno, ma non domani sera. Zlatan Ibrahimovic sarà presente allo stadio San Siro per la patita del Milan contro l’Udinese in programma alle 20.45. Non scenderà in campo ma sarà accanto alla squadra, per sostenere il gruppo in un momento delicato della stagione e contro una squadra che all’andata aveva messo in difficoltà i rossoneri.