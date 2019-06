Gigio Donnarumma ha messo like su Twitter alla notizia pubblicata questa mattina da Milannews.it in merito all'imminente addio di Marco Giampaolo alla Sampdoria: il tecnico risolverà il proprio contratto tra domani e mercoledì e una volta libero potrà firmare per il Milan e prendere così il posto di Gattuso sulla panchina rossonera.