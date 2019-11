Milan, dubbi per Pioli. Paquetà non è al meglio

Il Milan domani sera sarà ospite del Parma al Tardini e proverà a ripartire con una vittoria scaccia-crisi. Ma per le scelte degli undici iniziali che scenderanno in campo, Stefano Pioli non ha ancora sciolto le ultime riserve. Sarà un match fondamentale e nessuno al Milan vuole sbagliare, come ha ricordato Mateo Musacchio: “Con il Parma opportunità da non fallire, andiamo li per dare il 120%", ha spiegato il centrale argentino tornato dall’infortunio nella recente partita casalinga contro il Napoli. “Ottenere i risultati ora è la cosa piu importante, contro il Napoli abbiamo fatto una buona prestazione ma non sono arrivati i tre punti. Sappiamo che il Milan non può stare in questa posizione in classifica, fa male e stiamo lavorando per uscirne”.

Musacchio sarà della partita insieme a Romagnoli, mentre sulle fasce agiranno Conti e Hernandez. I dubbi maggiori di Pioli sono a centrocampo perché Lucas Paquetà non è al meglio della condizione fisica, e allora come mezzala destra potrebbe giocare Calhanoglu, con Bennacer in cabina di regia dopo il turno di squalifica, e a sinistra ballottaggio tra Krunic e Kessie. In attacco Suso e Bonaventura proveranno a dare una mano a Piatek, in crisi da qualche partita.

Per il polacco sarà fondamentale trovare il gol, non solo per sbloccarsi ma anche per aiutare il Milan a migliorare i numeri del reparto offensivo, fin qui davvero pessimi. Ancora panchina per Leao che non riesce a trovare tanto spazio da quando è arrivato Pioli.