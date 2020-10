Milan, dubbio sugli esterni: in quattro per due maglie

La formazione rossonera anti-Inter è quasi fatta. Nessun dubbio sui quattro di difesa (Calabria, Romagnoli, Kjaer e Thero Hernandez), così come sui due mediani (Bennacer e Kessié). Già decisi anche il trequartista (Calhanoglu) e il centravanti (Ibrahimovic). Come riporta La Gazzetta dello Sport, a duellare per gli altri due posti nei paraggi di Ibra saranno in quattro: Castillejo, Saelemaekers, Leao e Brahim. Al drappello si aggiungeranno pure Hauge e Daniel Maldini.