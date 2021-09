Milan, due anni fa l'esordio di Rebic in maglia rossonera

Esattamente due anni fa, il 15 settembre 2019, Ante Rebic, arrivato quell'estate al Milan dall'Eintracht Francoforte in uno scambio con André Silva, fece il suo esordio ufficiale con la maglia rossonera in un match di campionato in casa del Verona: il croato entrò in campo al 46' al posto di Paquetà. La partità terminò con la vittoria del Diavolo per 1-0 grazie ad un gol su rigore di Piatek.