Milan, due calci di rigori subiti in una sola partita: l'ultima volta nel 2012

Dopo la solita partita di spazi concessi, occasioni e purtropp da fragilità difensive, il Milan perde 3-2 in casa del Rennes ma passa il turno di Europa League, qualificandosi così per gli ottavi di finale. Una prestazione poco attenta e troppo confusionaria dei rossoneri d'Italia, che per due volte sono bravi a reagire allo svantaggio firmato da Benjamin Bourigeaud, autore di una tripletta con due calci di rigore. E' curioso il dato relativo ai penalty concessi contro i rossoneri: questo il dato riportato dal sito Opta.

Infatti, l'ultima volta che il Milan aveva subito due gol su calcio di rigore in una singola partita in una delle maggiori competizioni europee era il 3 aprile 2012 contro il Barcellona (due reti dal dischetto per Lionel Messi in quel caso.

Questo il tabellino di Rennes-Milan di Europa League.

RENNES-MILAN 3-2

Marcatori: 11’, 54’ (r) e 68’ (r) Bourigeaud, 22’ Jovic, 58’ Leao.

RENNES (4-3-3): Mandanda; G. Douè (dal 57’ Seidu), Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria (dal 57’ Matusiwa), D. Douè (dal 71’ Blas); Gouiri (dal 83’ Yldirim), Terrier (dal 71’ Salah), Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé; Lambourde. All.: Stéphan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 84’ Terracciano), Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Musah (dal 80’ Thiaw), Bennacer (dal 62’ Loftus-Cheek); Pulisic (dal 62’ Chukwueze), Reijnders, Leão (dal 62’ Okafor); Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala; Adli, Victor, Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Pinheiro (POR)

Ammoniti: 54’ Kjaer, 69’ Gouiri, 79’ Maignan.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.