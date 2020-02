Milan, due risorse preziose da recuperare

Servirà l’aiuto di tutta la squadra per cercare la conquista dell’Europa. Il Milan ha 14 partite a disposizione per ritrovare il palcoscenico europeo, anche se la Champions sembra essere davvero un miraggio, e per farlo Stefano Pioli avrà bisogno di recuperare due risorse preziose. Si tratta di Lucas Paquetà e Rafael Leao, costati rispettivamente 40 e 28 milioni, dunque investimenti importanti, che fino ad ora hanno reso soltanto a corrente alternata.

In particolare il brasiliano dopo un anno in rossonero non sta giocando secondo le aspettative, in quanto in 17 presenze ha totalizzato solo un assist e ancora nessun gol. In questi mesi però non ha trovato spazio, probabilmente per una difficile collocazione tattica. Leao invece ha accumulato 20 partite e due gol, l’ultimo in casa del Cagliari in tandem con Ibrahimovic prima che l’allenatore cambiasse modulo. L’attuale 4231 non lo favorisce, e soprattutto il grande momento di Rebic lo ha mandato in naftalina, ma il compito di Pioli da qui alla fine è di rivalutarli per provare a sfruttare tutti i giocatori. Molti elementi in squadra al momento sono col fiato corto dopo questa rincorsa affannosa all’Europa, e avere un ricambio di qualità come Paquetà e Leao può essere un fattore determinante. Ma entrambi devono dimostrare di più sia sotto l’aspetto tecnico che di personalità.