Milan e Assassin's Creed Shadows, il concorso per vincere una maglietta limited edition

La partnership tra AC Milan ed Ubisoft per il lancio di Assassin's Creed Shadows offre la possibilità ai tifosi, tramite un giveaway su X, di vincere una delle 15 magliette limited edition brandizzate AC Milan e AC Shadows, tra cui una firmata da Joao Felix, Tijjani Reijnders, Warren Bondo e Strahinja Pavlovic. Nel tweet in calce all'articolo tutte le indicazioni per partecipare.

🚨 Jersey Giveaway! 🚨

Win a limited-edition AC Milan x AC Shadows jersey—we’re giving away 15, including one signed by João Félix, Tijjani Reijnders, Warren Bondo and Strahinja Pavlović

Like & RT for a chance to win! ⬇️ pic.twitter.com/hYBhmU7jXQ