Milan e Fondazione Milan promuovono l'inclusività nell'amichevole a Perth contro la Roma

vedi letture

AC Milan e Fondazione Milan sono orgogliosi di annunciare una speciale iniziativa in occasione della partita amichevole contro l’AS Roma, che si terrà il 31 maggio all'Optus Stadium di Perth, nel Western Australia. Fondazione Milan lancerà infatti un progetto speciale nell’ambito del programma “Sport for All” in Australia, in collaborazione con il Perth SC Blind Football Team e Blind Sports WA. In linea con la missione del programma “Sport for All”, che mira a promuovere lo sviluppo e l'accesso alle attività sportive per le persone con disabilità, questo progetto ha l'obiettivo di ampliare le opportunità per giovani atleti non vedenti di partecipare al calcio per non vedenti a Perth, promuovendo l'inclusività all'interno della comunità.

Franco Baresi, Vice Presidente Onorario di AC Milan, ha commentato: “Siamo orgogliosi di lanciare questo progetto speciale con Perth SC Blind Soccer Team in Australia e di supportare il lavoro che questa squadra sta svolgendo per la sua comunità. Come Club, siamo consapevoli del nostro ruolo di istituzione sociale e culturale e siamo quindi lieti di avere l'opportunità di utilizzare la nostra piattaforma e la forza del calcio per portare cambiamenti positivi nella società. Il calcio è davvero per tutti, e siamo quindi orgogliosi di poter creare opportunità affinché tutti possano partecipare allo sport che amano. Questa iniziativa incarna il vero spirito del calcio: inclusività, passione e comunità.”

Per supportare questa nobile causa, Fondazione Milan ha generosamente donato una collezione di memorabilia di AC Milan, insieme a un'esperienza esclusiva a San Siro da vivere durante una partita della stagione 2024/25. La star della nazionale australiana Sam Kerr, originaria di Perth, ha autografato e donato una maglia delle Matildas numero 20 per l'asta. I proventi dell'asta di questi articoli finanzieranno direttamente lo sviluppo e il miglioramento del Perth SC Blind Soccer Team.

Fondato nel 2022, il Perth SC Blind Soccer Team è l'unica squadra di calcio per non vedenti nel Western Australia. La squadra si allena al Dorrien Gardens, a Perth, dove i giocatori partecipano a partite contro squadre di normovedenti indossando bende sugli occhi o occhiali per ipovedenti, offrendo una comprensione unica ed empatica del gioco. Questa iniziativa non solo promuove l'inclusività, ma aumenta anche la consapevolezza delle sfide affrontate dagli atleti non vedenti.

Jason Marocchi, Presidente del Perth Soccer Club, ha commentato: “Siamo orgogliosi della nostra partnership con Blind Sports WA e di offrire un programma di calcio unico nella nostra regione per persone non vedenti o ipovedenti. I nostri giocatori sono estremamente coraggiosi e una fonte di ispirazione per tutti noi del Club. Sport for All è un concetto fantastico e il Perth SC è molto grato per il supporto di AC Milan e Fondazione Milan in questo progetto.”

La collaborazione con il Perth SC Blind Soccer Team testimonia l'impegno di AC Milan nell’avere un impatto tangibile sulle comunità e sui territori che il Club visita per i suoi eventi e iniziative. L’iniziativa segna anche una tappa importante nella missione di Fondazione Milan di rendere lo sport accessibile a tutti.