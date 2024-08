Milan è (già) l'ora della verità: calendario duro per un settembre "rosso"

Il Milan non inziava così male una stagione da tredici anni, motivo per il quale la partita di sabato sera a Roma contro la Lazio sarà per un certo senso già decisiva. La società, così come i tifosi, si aspettano dopo la disfatta di Parma una reazione d'orgoglio da parte della squadra, quanto meno per andare alla sosta con un animo più leggero in attesa di un settembre "rosso", com'è stato rinominato dai colleghi de Il Corriere della Sera.

Nel primo mese, serio, della stagione, infatti, il Milan affronterà prima in casa il Venezia poi l'Inter, da "ospite", nel derby-verità del prossimo 22 settembre. In mezzo l'esordio in Champions League ed il Lecce a chiudere.

MILAN: GLI IMPEGNI DI SETTEMBRE

15/09 Milan-Venezia, orario da definire

17-18/09 Champions League (orario e data da definire in attesa dei sorteggi)

22/09 Inter-Milan, orario da definire

29/09 Milan-Lecce, orario da definire