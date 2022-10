Milan e Juve più lontane: il Real cambia idea e vuole blindare Asensio

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Real Madrid cambia strategia e prepara il rinnovo di contratto per Marco Asensio. Come scrive il quotidiano Marca, i blancos sarebbero pronti a intavolare una trattativa con Jorge Mendes per blindare l'attaccante spagnolo, il cui futuro sembrava ormai da mesi lontano dal Bernabéu.

In scadenza a giugno, Asensio faceva e fa tuttora gola a diversi top club europei: dalla Juventus al Milan fino al Barcellona. Ma il Real, a sorpresa, pare aver deciso di non lasciarlo più andare via.