Milan e Juventus osservano Blanco, ma Real e Barça sono in pole

Si chiama Fabio Blanco, classe 2004, il potenziale nuovo crack del calcio spagnolo. Ala destra di Almeria, il giovane è attualmente in forza al Valencia ma a giugno il suo contratto scadrà. Secondo As, Real Madrid e Barcellona hanno già avviato i contatti per sottoporgli un accordo a fine stagione e si prevede una guerra.

Dall'Italia (e non solo). Sul ragazzo di 17 anni c'è anche l'Italia: Milan e Juventus lo stanno osservando, così come le big di Bundesliga e di Premier League. L'Inghilterra ha però uno svantaggio: fino ai 18 anni, a causa della legislazione vigente, Manchester City, Manchester United e Chelsea (i tre club inglesi interessait) non potrebbero tesserarlo prima del compimento dei 18 anni.