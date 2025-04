Milan: è la Coppa italia la strada maestra per l'Europa

La classifica è cortissima. Basti pensare che il Milan dista "solo" 10 punti dal quarto posto, che in realtà sono tanti se si considerano i 15 a disposizione per queste ultime partite di campionato. L'obiettivo Champions League è sfumato, ma il Diavolo non può permettersi di rimanere fuori dall'Europa. Ha bisogno di entrarci, anche se dalla porta di servizio.

La formazione di Sergio Conceiçao ha dunque messo ora nel mirino l'Europa League, competizione che non ha mai vinto in 125 anni. Sarebbe un contentino, ma meglio di niente è dopo la burrascosa annata che ha vissuto. A differenza della Champions, il Milan ha due strade che gli permetterebbero di staccare il pass per la partecipazione nella prossima stagione a quella che un tempo di chiamava Coppa Uefa.

La prima è ovviamente quella del campionato, anche perché se il Diavolo dovesse vincere tutte le partite da qui alla fine, con 69 punti in classifica un piazzamento in Europa lo otterrebbe senza troppi problemi. La seconda è invece legata alla vittoria della Coppa Italia, strada per un certo senso anche più "semplice" se si considera il fatto che mancherebbero appena due partite, sempre a patto che si batta l'Inter in semifinale e poi il Bologna nella finalissima di Roma.