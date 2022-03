Milan e Monza, Berlusconi 1° presidente della storia del calcio italiano a vincere in 9vs11 in Serie A e B

MilanNews.it

Curiosità statistica sull'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. Scrive il giornalista Giuseppe Pastore su Twitter scrive che "Al "Tombolato" di Cittadella Silvio Berlusconi diventa il primo presidente della storia del calcio italiano ad aver vinto una partita in 9 contro 11 sia in serie A (Bologna-Milan 0-1, 8 febbraio 2017) che in serie B (Cittadella-Monza 1-2, 5 marzo 2022)".