Milan e Paper Planes lanciano la capsule Limited Edition

"Greatness is a process". A Milano come a New York, superare le sfide e le avversità che si incontrano lungo la strada verso il successo, è una vittoria da celebrare insieme. Disegnando l'essenza comune tra le due capitali mondiali della moda, AC Milan e Paper Planes hanno fatto emergere la forza e la perseveranza che sono incastonate nei simboli iconici e nell'inconfondibile architettura delle due città.

La capsule Limited Edition, formata da sette pezzi da collezione, insegna ad attingere all'immaginazione - a vedere oltre gli schemi tradizionali per scoprire la vera natura delle cose e le infinite possibilità esistenti -, permettendo di sognare e stabilire obiettivi. AC Milan e Paper Planes, realtà protagoniste degli hub internazionali di Milano e New York, si uniscono condividendo vecchi valori e nuove visioni. La collezione arriverà in esclusiva su store.acmilan.com (INT) e paperplane.shop (US) e nei punti vendita AC Milan San Babila e Casa Milan l'11 dicembre 2020. Disponibile in pre-order esclusivo, solo per i fan AC Milan iscritti alla newsletter, dall'8 dicembre.

Immaginazione - Determinazione - Esplorazione - Progresso

"La partnership con Paper Planes, brand innovativo, punto d’incontro tra moda e cultura, è un altro passo importante nel nostro percorso volto a posizionare il Milan come un importante lifestyle brand, capace di entusiasmare e ispirare - ha commentato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer AC Milan -. AC Milan e Paper Planes sono legati da due città, Milano e New York, simboli globali di progresso e stile, e dall'impegno nel condividere i valori di inclusività, creatività e innovazione con le future generazioni in tutto il mondo.”

Emory Jones di Paper Planes ha detto: "Paper Planes ti insegna a immaginare, e non è solo un mantra, è uno stile di vita, e la nostra partnership con il Milan incarna proprio questo. Che tu sia cresciuto con il Duomo di Milano alle spalle o che tu abbia attraversato il ponte di Brooklyn in bici... Siamo tutti legati dal desiderio di volare spiritualmente. Per lasciare che i nostri sogni ci portino in luoghi dove non possiamo arrivare. Questa collezione, che unisce i mondi del Milan e di Paper Planes, è stata creata sulla scia di quel potente messaggio e non vediamo l’ora che decolli".

"Una parte fondamentale della crescita globale di un brand è la capacità di catturare il pubblico del lifestyle e Paper Planes è il veicolo perfetto per il Milan per presentarsi a questi nuovi consumatori", ha affermato Michael Yormark, co-CEO di Roc Nation Unified. "Abbiamo lavorato duramente al design per catturare l'essenza e lo spirito sia di New York che di Milano, e l'intera azienda è entusiasta del risultato".