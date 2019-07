Milan e Puma presentano la terza maglia della stagione 2019-2020: i dettagli

PUMA e AC Milan hanno svelato il nuovo Third kit per la stagione 2019/20 che si ispira al claim del fondatore del Club, Herbert Kilpin.

Il kit è stato presentato a Milano durante l'evento esclusivo "The Roar of Milan", alla presenza di Alessio Romagnoli, Pepe Reina, Rade Krunić, Krzysztof Piatek e Lucas Biglia, arrivati per l'occasione dopo il loro primo allenamento a Milanello, insieme a Laura Fusetti, Anita Coda, Martina Capelli, Valentina Giacinti e Valentina Bergamaschi della Prima Squadra femminile.

Il Third kit 2019/20 presenta una speciale creatività dedicata alla famosa dichiarazione di Herbert Kilpin, che descrive così i colori del Club: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo ai nostri avversari!". Questo particolare design mette in risalto l’energia della nuova generazione e del carisma della Squadra.

La maglia è stata realizzata con la tecnologia dryCELL di PUMA che mantiene la pelle sempre asciutta per massimizzarne le performance e aumentarne il comfort.

Il Third kit è disponibile da oggi online su PUMA.com e store.milan.com, in tutti i negozi PUMA Store, negli Store Ufficiali di AC Milan (Casa Milan Store, Milan Store Galleria San Carlo, San Siro Store) e presso i migliori rivenditori di articoli sportivi.