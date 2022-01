Milan, è sempre Leao il rossonero che calcia di più in porta

La crescita di Rafael Leao in questa stagione è sotto gli occhi di tutti. L’esterno offensivo del Milan si è preso il posto da titolare a scapito di Ante Rebic, e ha trovato molta più consapevolezza nei suoi mezzi rispetto alle prime due annate in rossonero. Come riportato dal sito della Lega Serie A, Laeo è il giocatore del Milan che più ha concluso verso la porta degli avversari in questo campionato. Il portoghese ha effettuato 52 tiri, risultato essere l’11esimo nella classifica totale.