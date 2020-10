Milan, è stata la notte anche di Daniel Maldini: debutto da titolare, ha fatto quello che ha potuto

Quella di ieri è stata la notte anche di Daniel Maldini che ha fatto il suo debutto da titolare con la maglia del Milan: come spiega il Corriere della Sera, il giovane attaccante non ha inciso e ha fatto quello che ha potuto, ma ha lottato su ogni pallone e ha dato tutto quello che aveva. Sostituire uno come Ibrahimovic non è mai facile, figurarsi per un ragazzo di 19 anni.