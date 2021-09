Milan, è tempo di raccogliere: Tonali è pronto al grande salto

La pazienza è la virtù dei forti, e l’arma dei lungimiranti. Lo sa bene il Milan, lo sa ancora meglio Paolo Maldini, che ha perseguito nel corso dell’ultima estate di mercato l’investimento Tonali che aveva voluto con forza l’anno passato anche a fronte di una stagione che ai più era apparsa in tono minore rispetto a quanto il classe 2000 aveva promesso nel suo esordio nella massima serie vestendo la maglia del Brescia. Nelle settimane più clade del mercato i rossoneri hanno tenuto il punto rispetto alle considerazioni espresse un anno prima sul valore potenziale di una promessa indubitabile come il centrocampista, ricercando sì lo sconto da parte di Massimo Cellino, ma senza mai mettere in dubbio la propria volontà di definire il passaggio del giocatore in rossonero a titolo definitivo. L’avvio della stagione in corso è quanto di più simile ad un esame di maturità in cui Tonali ha iniziato alla grande, con la volontà di proseguire su questa strada ed affermarsi a pieno titolo tra i giocatori più importanti della sua generazione. Il Milan, dopo averlo aspettato, è pronto a godersi i frutti della semina.