Milan, ecco Alex Rasmussen: è il nuovo Global Sponsorship Manager

A causa del coronavirus deve ancora mettere piede per la prima nel suo ufficio in via Aldo Rossi e ora sta lavorando in modalità smart working, ma da una settimana il Milan ha un nuovo Global Sponsorship Manager: si tratta di Alex Rasmussen, manager danese che arriva dal Copenaghen e che dovrà cercare di incrementare i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni, stringendo nuovi accordi e rinnovando quelli già in essere. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.