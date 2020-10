Milan, ecco come sono arrivati i rossoneri ai gironi di Europa League

Il sesto posto in Serie A ha consentito al Milan di tornare in Europa dopo una stagione di assenza. La squadra di Stefano Pioli ha battuto lo Shamrock Rovers (2-0 t) e il Bodø/Glimt (3-2 c) nelle prime due gare di qualificazione e ha conquistato un posto alla fase a gironi di UEFA Europa League vincendo la maratona del dischetto contro il Rio Ave (9-8) dopo un 2-2 in Portogallo.