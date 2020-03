Milan, ecco i motivi dietro alla rottura tra Boban, Maldini e Gazidis

L'edizione odierna di Tuttosport riporta le motivazioni che hanno portato alla rottura del rapporto tra i responsabili dell'area tecnica del Milan e l'ad Ivan Gazidis: uno dei motivi è stato certamente il mercato, dove Maldini e Boban volevano puntare anche su giocatori di esperienza e non solo sui giovani, anche se il peccato originale è stata l’esperienza negativa in panchina di Marco Giampaolo, scelto dai due ex giocatori milanisti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata invece la decisione di Gazidis di contattare Ralf Rangnick per la panchina della prossima stagione, senza avvisare Maldini e Boban.